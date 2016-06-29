Экономика

Елена Малкова
12 Января, 2017 07:36

Почти 2.5 тыс жителей Челябинской области участвуют в программе «Жилье для российской семьи»

Правительство Челябинской области.
Источник фото: pravdaurfo.ru
Челябинск, 12 Января - DIXINEWS.

В 2016 году к госпрограмме «Жилье для российской семьи» присоединились более полутора тысяч южноуральцев.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Южно-Уральскую корпорацию жилищного строительства и ипотеки.

Участие в госпрограмме «Жилье для российской семьи» позволяет приобрести квартиру на льготных условиях (не дороже 35 тысяч за кв. метр или 80 % от рыночной стоимости). Жилые дома по госпрограмме строятся на территории 8 муниципалитетов региона.

Количество граждан – участников госпрограммы «Жилье для российской семьи» за 2016 год увеличилось на полторы тысячи человек. Недвижимость эконом-класса планируют купить почти 2,5 тысячи южноуральских семей. При этом 452 человека уже получили ключи от своих квартир в новостройках, возведенных в рамках госпрограммы.

В Челябинской области в реализации госпрограммы участвуют жители почти всех муниципальных территорий. В прошлом году к программе присоединились Карабаш, Агаповский и Карталинский районы. Жители этих муниципалитетов были включены в сводный реестр граждан. Стоит отметить, что в сводном реестре – почти 1,5 тысячи жителей Челябинска.

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