Криминал

Елена Малкова
12 Января, 2017 06:54

Житель Санкт-Петербурга получил реальный срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

Вынесен приговор жителю города за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
Источник фото: dorinfo.ru
Санкт-Петербург, 12 Января - DIXINEWS.

Прокуратура Невского района города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Мужчина осужден по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 228.1 УК РФ (покушение на преступление против здоровья населения, а именно умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт психотропного вещества и наркотического средства группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).

По версии следствия, мужчина в январе 2016, вступил в сговор с неустановленным лицом с целью дальнейшего сбыта наркотических и психотропных веществ в заранее оговоренных местах (закладках).

Мужчина получил от неизвестного лица информацию о местонахождении расфасованных наркотиков, затем забрал 4 свертка психотропного вещества – смеси с содержанием амфетамина и 7 свертков с 35-ю таблетками наркотиков – смеси с содержанием МДМА.

Далее в целях незаконного сбыта, произвел закладку свертка у одного из домов в Санкт-Петербурге, а другую часть для последующего сбыта, хранил у себя до его задержания.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Мужчина ранее был осужден условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Суд назначил ему 8 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 50 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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