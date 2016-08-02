С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по инфляции – на 5,4%

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции – на 5,4%

Информация об индексации пенсий опубликована на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Глава Минтруда Максим Топилин сегодня, 11 января, принял участие в совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства.

«Мы доложили Президенту о том, что все ресурсы для того, чтобы обеспечить все социальные выплаты, которые предусмотрены бюджетом, есть», – сообщил министр журналистам по итогам прошедшего совещания.

Министр труда и социальной защиты сообщил, что в феврале страховые пенсий проиндексируют по уровню инфляции за минувший год. «Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии», – сказал Максим Топилин.