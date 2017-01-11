«Ак Барс» начинает выездную серию матчей

Хоккеисты «Ак Барса» отправились в выездное турне, сообщает пресс-служба администрации Казани.

«Ак Барс» в Ярославле сыграет против «Локомотива» 12 января. С этого матча для казанцев стартует выездная серия встреч, в рамках которой «Ак Барс» также сыграет с «Витязем» (14 января) и московским «Динамо» (16 января).

В рамках чемпионатов России «Ак Барс» и «Локомотив» встречались 138 раз. По результатам игр в активе казанцев 54 победы при 14 ничьих и 70 поражениях. Поклонники хоккея смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканалах КХЛ ТВ (начало репортажа – 19.20) и ТНВ (19.30), сообщает пресс-служба ХК «Ак Барс».