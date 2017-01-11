В новогодние праздники судебные приставы круглосуточно дежурили в аэропорту «Кольцово»

С 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года судебными приставами были организованы круглосуточные посты в международном терминале аэропорта «Кольцово», сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Прямо в аэропорту граждане могли решить вопрос с временным ограничением права на выезд за границу Российской Федерации в связи с долгами более оперативно.

Более пятидесяти человек обратились к работникам региональной Службы судебных приставов с просьбой проверить их на наличие задолженностей и помочь снять ограничение на выезд за пределы нашей страны. Из обратившихся четыре человека с долгами на общую сумму 3 млн. 536 тысяч рублей смогли оперативно их оплатить и улететь запланированным рейсом.

Так, самая крупная задолженность была погашена должником из Свердловской области в три с половиной миллиона рублей. Узнав об ограничительной мере в отношении себя, и понимая, что при прохождении таможенного контроля в международном терминале аэропорта его не выпустят за пределы родины, заблаговременно до даты вылета погасил полностью задолженность и обратился к приставам с просьбой о снятии временного ограничения на выезд.

Один мужчина, благодаря дежурившим судебным приставам, успел погасить свой долг в аэропорту и за несколько минут до взлета его самолета в Баку был сопровожден на борт для вылета к своей заболевшей матери.

Только три человека не вылетели, так как не имели финансовой возможности столь оперативно оплатить свою задолженность. Минимальная сумма долга у несостоявшихся пассажиров начиналась от восемьсот тысяч рублей.