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Елена Малкова
11 Января, 2017 13:55
В Башкирии директор предприятия подозревается в уклонении от налогов на 5.5 млн рублей
Уфа, 11 Января - DIXINEWS.
В Республике Башкортостан директор предприятия подозревается в совершении налогового преступления.
Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.
Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего директора общества с ограниченной ответственностью из Стерлитамака. Директор подозревается в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Как считает следствие, с 2012 по 2014 годы в бухгалтерском учете ООО с целью уклонения от уплаты налогов завышены расходы предприятия и укрыта прибыль.
В результате чего не был уплачен налог в размере свыше 5,5 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
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