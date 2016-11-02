В Башкирии директор предприятия подозревается в уклонении от налогов на 5.5 млн рублей

В Республике Башкортостан директор предприятия подозревается в совершении налогового преступления.

Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего директора общества с ограниченной ответственностью из Стерлитамака. Директор подозревается в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Как считает следствие, с 2012 по 2014 годы в бухгалтерском учете ООО с целью уклонения от уплаты налогов завышены расходы предприятия и укрыта прибыль.

В результате чего не был уплачен налог в размере свыше 5,5 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.