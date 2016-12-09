Общество

Елена Малкова
11 Января, 2017 12:28

Отделение ПФР по Пермскому краю начинает выплаты в 5 000 рублей

В целом по России на единовременную выплату будет затрачено 221,7 млрд. рублей.
Источник фото: pfrf.ru
Пермь, 11 Января - DIXINEWS.

10 января Отделение ПФР по Пермскому краю перечислило в кредитные и другие доставочные организации 4 млрд. рублей на единовременную выплату в размере 5000 рублей пенсионерам Прикамья.

Всего единовременную выплату получат более 800 тыс. пермских пенсионеров.

С 11 января 2017 года начинается доставка выплаты всем пенсионерам вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Сотрудники почты доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у кого дата доставки пенсии на дом – с 11 числа и до дня окончания выплатного периода – 24 января 2017 года.

Пенсионерам, которые уже получили пенсию по графику с 3 по 11 число, выплата 5 тыс. рублей будет произведена по 24 января 2017 года так же с доставкой на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют такие же сроки доставки единовременной выплаты – с 11 по 24 января 2017 года.

Выплата производится гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если гражданин получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

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