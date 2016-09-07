Прокуратура принимает меры для восстановления электроснабжения в Красноуральске

Прокуратура г. Красноуральска принимает меры для восстановления электроснабжения в жилых домах и социальных объектах района Пригородный.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Прокуратурой организована проверка по факту отсутствия электроснабжения. Всего без электроснабжения остались более 4 тыс. человек.

В вечернее время 10 января в связи с аварийной ситуацией на объектах электросетевого хозяйства была прекращена подача электроэнергии в 120 МКД и нескольких социальных объектах в районе Пригородный.

В связи с этим также приостанавливалась подача холодной воды, на данный момент водоснабжение восстановлено. Отопление объектов осуществлялось бесперебойно.

В целях защиты прав граждан прокуратура города 11 января в адрес главы Красноуральска Дмитрия Кузьминых и руководителя отделения эксплуатирующей организации ОАО «МРСК Урала» Нижнетагильские электрические сети Андрея Полякова внесла представления с требованиями об устранении нарушений федерального законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Проверка, в ходе которой будут установлены лица, виновные в аварийной ситуации на объектах электросетевого хозяйства города, продолжается. Восстановление электроснабжения в городе поставлено на контроль прокуратуры.