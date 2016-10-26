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Елена Малкова
11 Января, 2017 10:15
В Воронежской области собираемость взносов на капремонт составила 87,5%
Воронеж, 11 Января - DIXINEWS.
За 12 месяцев 2016 года собираемость взносов на капремонт в Воронежской области составила 87,5%, сообщает региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
Собираемость взносов на капремонт в регионе превышает средний показатель по стране на 4,5%.
Самая высокая собираемость взносов на капремонт за отчетный период отмечена в Каширском (94,6%) и Репьевском (93,8%) районах, Борисоглебском городском округе (93,3%), Петропавловском (92,8%) и Калачеевском районах (92,8%), г. Нововоронеже (91,9%), а также Нижнедевицком (91,2%) и Терновском (90,4%) районах.
Стоит отметить, что при работе с должниками особое внимание уделяется жильцам тех домов, где капремонт уже был проведен или запланирован на ближайшие годы.
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