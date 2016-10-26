Экономика

Елена Малкова
11 Января, 2017 10:15

В Воронежской области собираемость взносов на капремонт составила 87,5%

Капитальный ремонт МКД.
Источник фото: vostok.vaonews.ru
Воронеж, 11 Января - DIXINEWS.

За 12 месяцев 2016 года собираемость взносов на капремонт в Воронежской области составила 87,5%, сообщает региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Собираемость взносов на капремонт в регионе превышает средний показатель по стране на 4,5%.

Самая высокая собираемость взносов на капремонт за отчетный период отмечена в Каширском (94,6%) и Репьевском (93,8%) районах, Борисоглебском городском округе (93,3%), Петропавловском (92,8%) и Калачеевском районах (92,8%), г. Нововоронеже (91,9%), а также Нижнедевицком (91,2%) и Терновском (90,4%) районах.

Стоит отметить, что при работе с должниками особое внимание уделяется жильцам тех домов, где капремонт уже был проведен или запланирован на ближайшие годы.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Волгоградской области стало больше крупных сельхозпроизводителей
В Ростовской области введены в эксплуатацию новые дороги
В Волгограде проводится ямочный ремонт покрытий литым асфальтом

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отделение ПФР по Пермскому краю начинает выплаты в 5 000 рублей
Екатеринбург, 11 Января, 10:41.
Прокуратура принимает меры для восстановления электроснабжения в Красноуральске
Воронеж, 11 Января, 10:15.
В Воронежской области собираемость взносов на капремонт составила 87,5%
Волгоград, 11 Января, 09:23.
В Волгоградской области стало больше крупных сельхозпроизводителей
Самара, 11 Января, 08:35.
В Самарской области достроили самый крупный объект обманутых дольщиков
Ростов-на-Дону , 11 Января, 07:31.
В Ростовской области введены в эксплуатацию новые дороги
Новосибирск, 10 Января, 18:17.
В библиотеках Новосибирской области внедряются современные технологии
Красноярск, 10 Января, 16:08.
В Красноярском крае увеличился размер выплат и пособий
Пермь, 10 Января, 15:12.
В Перми иностранец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ
Екатеринбург, 10 Января, 13:40.
В Екатеринбурге наращивают объемы вывоза снега
Воронеж, 10 Января, 12:50.
Воронежский заповедник приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии
Омск, 10 Января, 11:33.
В Омске директор агентства недвижимости похитила у клиентов более 5 млн рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия