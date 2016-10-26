В Воронежской области собираемость взносов на капремонт составила 87,5%

За 12 месяцев 2016 года собираемость взносов на капремонт в Воронежской области составила 87,5%, сообщает региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Собираемость взносов на капремонт в регионе превышает средний показатель по стране на 4,5%.

Самая высокая собираемость взносов на капремонт за отчетный период отмечена в Каширском (94,6%) и Репьевском (93,8%) районах, Борисоглебском городском округе (93,3%), Петропавловском (92,8%) и Калачеевском районах (92,8%), г. Нововоронеже (91,9%), а также Нижнедевицком (91,2%) и Терновском (90,4%) районах.

Стоит отметить, что при работе с должниками особое внимание уделяется жильцам тех домов, где капремонт уже был проведен или запланирован на ближайшие годы.