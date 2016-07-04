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Елена Малкова
11 Января, 2017 09:23
В Волгоградской области стало больше крупных сельхозпроизводителей
Волгоград, 11 Января - DIXINEWS.
В Волгоградской области подведены первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным Волгоградстата, в регионе происходит объединение производителей сельхозтоваров в крупные предприятия.
Средний размер земельной площади организации АПК, по сравнению с данными переписи 2006 года, возрос на 31%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — более чем в четыре раза (в среднем по стране увеличение в 2,3 раза).
Волгоградский регион расположен на десятом месте среди российских регионов по среднему размеру земли одного фермерского хозяйства и индивидуального предпринимателя, а среди субъектов ЮФО занимает второе место после Калмыкии.
Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия работают в Даниловском, Руднянском, Палласовском, Клетском и Чернышковском муниципальных образованиях, где средняя площадь земель равняется 12-13 тысяч гектаров.
Также на территории региона наблюдается укрупнение земельных участков граждан — 1,7 гектаров на одно хозяйство. Специалисты объясняют это увеличением размеров земельных долей, которые находятся в собственности.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила летом 2016 года. Перепись проводится каждые десять лет. Полные предварительные итоги будут опубликованы Росстатом в IV квартале 2017 года.
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