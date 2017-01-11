В Самарской области достроили самый крупный объект обманутых дольщиков

Завершено строительство самого крупного объекта обманутых дольщиков в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство строительства Самарской области 30 декабря 2016 года подписало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, расположенного в границах улиц Дачная, пр. Карла Маркса, Киевской и Сакко и Ванцетти.

Жилой объект - 15-этажный многоквартирный дом из пяти секций. Это один из самых крупных объектов незавершенного строительства в Самарской области как по числу квартир - 326, так и по количеству обманутых дольщиков – 234.

Жилая площадь МКД составляет 18 896 кв. метров. Завершения строительства дома обманутые дольщики ждали более 10 лет. В 2014 году по поручению регионального министерства строительства к достройке объекта приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.

По словам исполнительного директора Фонда Р. Ш. Мязитова, была проделана серьезная работа для того, чтобы дольщики, когда-то вложившие средства в строительство, получили долгожданные квартиры. Уже в ближайшем будущем начнется процесс передачи собственникам ключей от квартир.