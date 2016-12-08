Экономика

Елена Малкова
11 Января, 2017 07:31

В Ростовской области введены в эксплуатацию новые дороги

Строительство автодороги к АК «Платов».
Источник фото: donland.ru
Ростов-на-Дону , 11 Января - DIXINEWS.

В 2016 году в Ростовской области на региональной сети автодорог введены в эксплуатацию семь объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Среди новых объектов: обход Украины на автодороге г. Миллерово – г. Луганск (до границы с иностранным государством), транспортная развязка в Аксайском районе на трассе г. Ростов-на-Дону – г. Волгодонск, а также четыре моста в Заветинском, Неклиновском и Пролетарском районах. Общая протяженность новых объектов - 9,1 км дорог и 563 п.м. мостов и путепроводов.

В 2016 году в регионе приступили к строительству автодорог, ввод в эксплуатацию которых планируется в этом году. Это подъездные дороги к новому аэропортовому комплексу «Платов» - от северного обхода Ростова-на-Дону и от М-4 «Дон».

Строительные работы на данных участках идут полным ходом, выполнение задач по двум дорогам превышает 50% от общего объема строительных работ.

Кроме того, продолжается строительство участка дороги, который соединит ст. Мальчевско-Полненскую с пос. Долотинка Миллеровского района.

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