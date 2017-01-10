В библиотеках Новосибирской области внедряются современные технологии

В библиотеках Новосибирской области полным ходом идет внедрение современных технологий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2016 году в библиотеках Новосибирской области было оцифровано более 44 тысяч документов.

Как сообщил министр культуры Игорь Решетников, в прошлом году 25 из 36 центральных, районных и межпоселенческих библиотек приступили к штрихкодированию фонда. В других библиотеках приобретается и устанавливается необходимое для оцифровки книг, газет и журналов оборудование.

Повышение качества работы библиотек и ускорение обслуживания читателей является одной из приоритетных задач в работе министерства культуры региона. К примеру, в области ведется планомерная работа по обеспечение библиотек стабильным доступом к скоростному интернету. По состоянию на начало 2017 года интернетом обеспечено почти 70% библиотек, а подключение всех учреждений планируется к 2019 году. Кроме того, в библиотеках Новосибирской области развиваются корпоративные электронные ресурсы.

Стоит отметить, что в Новосибирской области функционирует 866 библиотек, в том числе 504 – это общедоступные библиотеки, 362 – структурные подразделения культурно-досуговых учреждений.