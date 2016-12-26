Общество

Елена Малкова
10 Января, 2017 16:08

В Красноярском крае увеличился размер выплат и пособий

С 1 января 2017 года увеличились пособия и выплаты, индексация которых предусмотрена краевым законодательством.
Источник фото: zap-degunino.ru
Красноярск, 10 Января - DIXINEWS.

Краевые выплаты и пособия проиндексированы, сообщается на официальном портале Красноярского края.

С 1 января увеличился размер пособий и выплат, индексация которых осуществляется в рамках регионального законодательства.

Согласно закону "О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов" размер индексации равен 5,3%.

Произошло увеличение размера ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, ветеранам труда края, родителям и вдовам погибших военнослужащих, пенсионерам без льготного статуса. Ежемесячные выплаты в Красноярском крае получают более 500 тысяч человек.

Также проиндексированы единовременные выплаты и ежемесячные пособия, направленные на поддержку семей с детьми. С 2017 года размер краевого материнского капитала с учетом проведенной индексации равен 131 806 рублей, единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей - 50 000 рублей на каждого ребенка, ежемесячное пособие, которое выплачивается многодетным родителям, одиноким матерям и родителям-инвалидам - 412 рублей из расчета на каждого ребенка. Данные пособия граждане получают с учетом районного коэффициента.

В феврале планируется индексация выплат, которые граждане различных категорий получают из средств федерального бюджета.

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