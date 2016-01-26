В Перми иностранец подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ

В следственном отделе по Ленинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина зарубежного государства.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2016 года иностранец, достоверно зная о запрете въезда в Российскую Федерацию, неоднократно предлагал сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку за содействие в решение вопроса о внесении в информационные базы УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю недостоверных сведений, что позволило бы ему легально находиться на территории нашей страны. О склонении к коррупционному преступлению офицер уведомил свое руководство, после чего все последующие действия по изобличению инициатора незаконного предложения происходили под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ России. Вечером 9 января 2017 года при передаче взятки в размере 600 тысяч рублей иностранец был задержан с поличным.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.