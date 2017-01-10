Общество

Елена Малкова
10 Января, 2017 13:40

В Екатеринбурге наращивают объемы вывоза снега

Службы благоустройства уральской столицы за минувшие сутки увеличили показатель по уборке и вывозке снега.
Источник фото: xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai
Екатеринбург, 10 Января - DIXINEWS.

Службы Екатеринбурга наращивают темпы вывоза снега, несмотря на холода, сообщается на официальном портале города.

Работники дорожных служб также посыпают тротуары, пешеходные дорожки и переходы.

Службы благоустройства Екатеринбурга за минувшие сутки увеличили показатель по уборке снега на 700 тонн. Таким образом, за это время из города было вывезено 11 тысяч 800 тонн снежной массы.

Несмотря на морозную погоду, которая установилась в Екатеринбурге, накануне днем 9 января в процессе снегоуборки на территории города было задействовано более 170 единиц уборочной техники и 545 рабочих. В ночь на 10 января количество спецтехники на улицах города было увеличено до 295 единиц.

Помимо уборки с участков улично-дорожной сети города снега с помощью 32 погрузчиков, 26 грейдеров и 160 самосвалов, благоустроители вели активную подсыпку тротуаров, пешеходных зон и переходов мелкофракционным щебнем для предотвращения гололеда. Всего коммунальщики рассыпали по дорогам уральской столицы 117 тонн мелкофракционного щебня.

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