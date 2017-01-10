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Елена Малкова
10 Января, 2017 12:50
Воронежский заповедник приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии
Воронеж, 10 Января - DIXINEWS.
11 января, в день создания Баргузинского заповедника, первого в России, в Воронежском заповеднике пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию Заповедной системы России.
Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского заповедника.
Всех желающих заповедник приглашает на премьеру фильма «Европейский олень с воронежской пропиской» от студии «Вит Ар». Зрителей ждут встреча со съёмочной группой, просмотр и обсуждение фильма, дискуссия по проблеме сохранения популяции европейского благородного оленя в Воронежском заповеднике и на территории региона.
А в холле Информационного центра откроется выставка «Запасной карман жизни»: Василий Песков о Воронежском заповеднике».
В этот день все экскурсионные объекты будут открыты для бесплатного посещения.
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