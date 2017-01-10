Воронежский заповедник приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии

11 января, в день создания Баргузинского заповедника, первого в России, в Воронежском заповеднике пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию Заповедной системы России.

Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского заповедника.

Всех желающих заповедник приглашает на премьеру фильма «Европейский олень с воронежской пропиской» от студии «Вит Ар». Зрителей ждут встреча со съёмочной группой, просмотр и обсуждение фильма, дискуссия по проблеме сохранения популяции европейского благородного оленя в Воронежском заповеднике и на территории региона.

А в холле Информационного центра откроется выставка «Запасной карман жизни»: Василий Песков о Воронежском заповеднике».

В этот день все экскурсионные объекты будут открыты для бесплатного посещения.