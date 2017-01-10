Общество

Елена Малкова
10 Января, 2017 12:50

Воронежский заповедник приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии

Воронежский заповедник.
Источник фото: zapovednik-vrn.ru
Воронеж, 10 Января - DIXINEWS.

11 января, в день создания Баргузинского заповедника, первого в России, в Воронежском заповеднике пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию Заповедной системы России.

Об этом сообщается на официальном сайте Воронежского заповедника.

Всех желающих заповедник приглашает на премьеру фильма «Европейский олень с воронежской пропиской» от студии «Вит Ар». Зрителей ждут встреча со съёмочной группой, просмотр и обсуждение фильма, дискуссия по проблеме сохранения популяции европейского благородного оленя в Воронежском заповеднике и на территории региона.

А в холле Информационного центра откроется выставка «Запасной карман жизни»: Василий Песков о Воронежском заповеднике».

В этот день все экскурсионные объекты будут открыты для бесплатного посещения.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Екатеринбурге наращивают объемы вывоза снега
Казань вошла в ТОП-3 самых популярных у туристов городов России в Рождество
В Красноярске назвали победителей фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири»

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге наращивают объемы вывоза снега
Воронеж, 10 Января, 12:50.
Воронежский заповедник приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии
Омск, 10 Января, 11:33.
В Омске директор агентства недвижимости похитила у клиентов более 5 млн рублей
Пермь, 10 Января, 07:16.
Ранее судимому жителю Пермского края вынесен приговор за разбойное нападение
Казань, 10 Января, 07:09.
Казань вошла в ТОП-3 самых популярных у туристов городов России в Рождество
Волгоград, 10 Января, 06:40.
В Волгограде проводится ямочный ремонт покрытий литым асфальтом
Санкт-Петербург, 09 Января, 15:36.
XIV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары» состоится в Санкт-Петербурге
Красноярск, 09 Января, 14:30.
В Красноярске назвали победителей фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири»
Россия, Москва, 09 Января, 13:38.
ПФР рассказал, когда начнутся выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам
Пермь, 09 Января, 12:57.
Пермское УФАС возбудило дело против «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и «Поликлиника Уралкалий-Мед»
Самара, 09 Января, 12:06.
В Самаре выпало рекордное количество осадков
Ростов-на-Дону , 09 Января, 11:34.
Жительница Таганрога организовала подпольное казино
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия