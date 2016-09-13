В Омске директор агентства недвижимости похитила у клиентов более 5 млн рублей

Она заключила договоры на оказание услуг по приобретению квартир в строящихся домах.

В Омске вынесен приговор 31-летней местной жительнице за фиктивную продажу семи квартир, сообщает прокуратура Омской области.

Она признана виновной в совершении семи преступлений по чч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что женщина, являясь руководителем агентства недвижимости «ПЕНТХАУС-РИЭЛТ», вводила клиентов в заблуждение, обещая оказать им помощь в приобретении квартир в Омске.

В период с апреля по декабрь 2014 года она заключила договоры на оказание услуг по приобретению квартир в строящихся домах. Руководитель агентства недвижимости получила от семи клиентов свыше 5,3 млн. рублей. При этом на самом деле директор агентства недвижимости не могла выполнить взятые на себя обязательства, так как она не сотрудничала с застройщиками указанных домов.

Денежные средства граждан она потратила на другие цели.

Отвечать на вопрос о виновности в совершении преступлений она отказалась, возместив некоторым потерпевшим часть причиненного ущерба. Также по их исковым заявлениям суд в гражданском порядке обязал ее возместить потерпевшим остальную сумму ущерба.

Уголовное дело расследовал ОРПСЭ СУ УМВД России по г. Омску. Кировский районный суд г. Омска назначил ей 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.