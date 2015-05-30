Криминал

Елена Малкова
10 Января, 2017 07:16

Ранее судимому жителю Пермского края вынесен приговор за разбойное нападение

Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 10 Января - DIXINEWS.

Вынесен приговор в отношении жителя Пермского края, совершившего разбойное нападение, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

В июле 2016 года в Пермский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление от жителя поселка Новые Ляды Пермского края о том, что у него были похищены ценные вещи.

Мужчина пояснил, что в вечернее время возвращался из гостей и проходил по перрону остановочного пункта «38 километр» перегона «станция Новые Ляды - станция Адищево». Неожиданно неизвестный молодой человек напал на него, ударил по голове, повалил на землю и начал избивать ногами. После жестокого избиения нападавший снял с пальца потерпевшего золотое обручальное кольцо, вытащил из кармана брюк сотовый телефон и скрылся с места преступления. В результате противоправных действий потерпевший попал в больницу, кроме того ему был причинен материальный ущерб на общую сумму более 19 000 рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Пермского линейного отдела МВД России на транспорте преступник был установлен и задержан. Им оказался односельчанин потерпевшего - житель поселка Новые Ляды.

В Пермском линейном отделе МВД России на транспорте, по факту хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Как рассказал следователь следственного отдела Пермского ЛО МВД России на транспорте старший лейтенант юстиции Ольга Катаева, в ходе расследования было установлено, что потерпевший и подозреваемый между собой знакомы не были, неприязненных отношений друг к другу не испытывали. Подозреваемый ранее уже был судим, кроме этого состоял на учете у нарколога. После задержания обвиняемый дал признательные показания и пояснил, что в тот вечер, проходя по перрону остановочной площадки, он заметил незнакомого мужчину и решил завладеть его вещами.

Следственным отделом транспортной полиции Прикамья была собрана доказательная база, подтверждающая вину подозреваемого в разбойном нападении, и после всестороннего расследования уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время Свердловским районным судом города Перми совершившему разбойное нападение 20-летнему жителю Пермского края вынесен приговор. Он осужден к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафу в размере 60 000 рублей.

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