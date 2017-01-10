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Елена Малкова
10 Января, 2017 07:09
Казань вошла в ТОП-3 самых популярных у туристов городов России в Рождество
Казань, 10 Января - DIXINEWS.
Казань заняла третье место среди городов России по популярности у туристов в Рождество в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.
В топ-10 самых популярных городов для путешествий, согласно рейтингу, составленному популярным сервисом поиска отелей, вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ярославль, Вологда, Екатеринбург, Калининград, Псков и Иркутск.
В Рождество больше всего отдыхающие потратили на услуги в отелях Сочи - в среднем, 4,9 тыс. рублей в сутки, а менее всего - в отелях Пскова (3,1 тыс. рублей в сутки). По данным агентства ТурСтат, число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.
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