Экономика

Елена Малкова
10 Января, 2017 06:40

В Волгограде проводится ямочный ремонт покрытий литым асфальтом

Дорожники Волгограда проводят ямочный ремонт покрытий литым асфальтом.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 10 Января - DIXINEWS.

В Волгограде ведутся работы по устранению повреждений асфальтового покрытия на дорогах, сообщает пресс-служба администрации города.

Ямочный ремонт дорог с использованием литого асфальтобетона осуществляется в рамках контрактов на текущее содержание улично-дорожной сети.

Это экстренная мера необходима для устранения аварийно-опасных участков, которые образуются при эксплуатации дорог в зимний период. Дорожные дефекты образовались на тех участках, где капитальный ремонт в минувшем сезоне не проводился.

Специалисты отмечают, что в настоящее время проводится ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона. Этот материал подогревается до нужной температуры на специальном мобильном оборудовании на месте проведения ремонтных работ. Эта современная технология применяется при минусовых температурах наружного воздуха.

В первую очередь, работы проводятся на дорогах, по которым курсирует общественный транспорт. Накануне дорожники заасфальтировали участки покрытий площадью более 153 квадратных метров. Устранены повреждения покрытия на ул. Череповецкой, пр. Университетском, ул. Фадеева, на мосту через Волго-Донской судоходный канал. До этого работы также выполнялись на ул. Лермонтова и 39-й Гвардейской, где отремонтировали 75 квадратов дорожного полотна.

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