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Елена Малкова
9 Января, 2017 15:36
XIV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары» состоится в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 09 Января - DIXINEWS.
С 15 по 20 января в Санкт-Петербурге пройдет XIV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», сообщается на официальном сайте администрации города.
По традиции в рамках музыкального фестиваля состоятся концерты звезд гитарной музыки, лауреатов и гостей фестиваля, членов международного жюри.
Фестиваль «Виртуозы гитары» будет проходить в различных номинациях. В рамках фестиваля состоятся конкурс гитаристов-исполнителей, конкурс композиторов, сочиняющих музыку для гитары, конкурс мастеров-изготовителей эксклюзивных гитар, конкурс гитарных ансамблей. Также состоятся творческие встречи, мастер-классы, лекции и семинары известных гитаристов-исполнителей, композиторов и педагогов.
Концерты в рамках фестиваля пройдут в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
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