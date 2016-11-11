Культура

Елена Малкова
9 Января, 2017 15:36

XIV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары» состоится в Санкт-Петербурге

По традиции в рамках этого фестиваля пройдут концерты звезд гитарной музыки, лауреатов и гостей фестиваля, членов международного жюри.
Источник фото: viborg.bezformata.ru
Санкт-Петербург, 09 Января - DIXINEWS.

С 15 по 20 января в Санкт-Петербурге пройдет XIV Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары», сообщается на официальном сайте администрации города.

По традиции в рамках музыкального фестиваля состоятся концерты звезд гитарной музыки, лауреатов и гостей фестиваля, членов международного жюри.

Фестиваль «Виртуозы гитары» будет проходить в различных номинациях. В рамках фестиваля состоятся конкурс гитаристов-исполнителей, конкурс композиторов, сочиняющих музыку для гитары, конкурс мастеров-изготовителей эксклюзивных гитар, конкурс гитарных ансамблей. Также состоятся творческие встречи, мастер-классы, лекции и семинары известных гитаристов-исполнителей, композиторов и педагогов.

Концерты в рамках фестиваля пройдут в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

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