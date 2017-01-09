В Красноярске назвали победителей фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири»

В Красноярске определили победителей V открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур "Волшебный лёд Сибири", сообщается на официальном портале Красноярского края.

На острове Татышев в Красноярске 10 команд в номинации "Лёд" и 10 в номинации "Снег" боролись за звание победителя.

Лучшей скульптурой изо льда стала композиция "Ловец снов" от красноярской команды "Волшебный лёд Сибири". Второе место тоже у местной команды "Снегири". Они создали волшебную скульптуру "Жар-птица".

Третье призовое место досталось сборной команде, в состав которой вошли представители Перми и Омска. Участники сборной представили работу "Пузыри".

В номинации "Снег" борьба за победу развернулась между мастерами из республики Саха и города Пермь. Первое место заняла якутская команда со скульптурой "Равновесие". Второе место завоевала пермская команда. Почётное третье место заняла тоже команда из Перми с необычной скульптурой "Наши на Урале".

Приз зрительских симпатий завоевали команды из Тывы, Красноярска и Белоруссии. Специальные призы жюри присудило командам из Польши и Канады.