|
Елена Малкова
9 Января, 2017 14:30
В Красноярске назвали победителей фестиваля-конкурса «Волшебный лёд Сибири»
Красноярск, 09 Января - DIXINEWS.
В Красноярске определили победителей V открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур "Волшебный лёд Сибири", сообщается на официальном портале Красноярского края.
На острове Татышев в Красноярске 10 команд в номинации "Лёд" и 10 в номинации "Снег" боролись за звание победителя.
Лучшей скульптурой изо льда стала композиция "Ловец снов" от красноярской команды "Волшебный лёд Сибири". Второе место тоже у местной команды "Снегири". Они создали волшебную скульптуру "Жар-птица".
Третье призовое место досталось сборной команде, в состав которой вошли представители Перми и Омска. Участники сборной представили работу "Пузыри".
В номинации "Снег" борьба за победу развернулась между мастерами из республики Саха и города Пермь. Первое место заняла якутская команда со скульптурой "Равновесие". Второе место завоевала пермская команда. Почётное третье место заняла тоже команда из Перми с необычной скульптурой "Наши на Урале".
Приз зрительских симпатий завоевали команды из Тывы, Красноярска и Белоруссии. Специальные призы жюри присудило командам из Польши и Канады.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия