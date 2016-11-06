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Елена Малкова
9 Января, 2017 13:38
ПФР рассказал, когда начнутся выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам
Россия, Москва, 09 Января - DIXINEWS.
Пенсионный фонд России на официальном сайте напоминает о сроках доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей.
ПФР сообщает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки единовременной выплаты действуют для всех получателей пенсий.
Почтальоны доставят 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь тем гражданам, у кого дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Граждане, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, 5 тысяч рублей будут выплачены с 13 по 28 января так же с доставкой на дом.
Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные или другие доставочные организации, актуальны такие же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января.
Средства, необходимые на единовременную выплату пенсионерам – 221,7 млрд. рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.
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