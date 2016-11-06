ПФР рассказал, когда начнутся выплаты 5 тысяч рублей российским пенсионерам

Сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Пенсионный фонд России на официальном сайте напоминает о сроках доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей.

ПФР сообщает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки единовременной выплаты действуют для всех получателей пенсий.

Почтальоны доставят 5 тысяч рублей вместе с пенсией за январь тем гражданам, у кого дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Граждане, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, 5 тысяч рублей будут выплачены с 13 по 28 января так же с доставкой на дом.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные или другие доставочные организации, актуальны такие же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января.

Средства, необходимые на единовременную выплату пенсионерам – 221,7 млрд. рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.