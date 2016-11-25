Пермское УФАС возбудило дело против «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и «Поликлиника Уралкалий-Мед»

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения и навязывания невыгодных условий договора своим контрагентам в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед».

«ЕвроХим» направил письма в адрес организаций, чьи транспортные средства имеют доступ на площадку калийного комбината.

В этих письмах ответчик заявляет о том, что организации обязаны организовать предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей в конкретном учреждении. В том же письме указаны контакты коммерческого отдела ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». «ЕвроХим» предложил контрагентам заключить с дочерней поликлиникой договор о проведении осмотров под угрозой одностороннего расторжения действующих контрактов и полного запрета на передвижение по территории комбината.

При этом большинство подрядных организаций уже имеют договоры на проведение осмотров с другими поликлиниками и считают нецелесообразным менять поликлинику из-за временных и финансовых затрат. Пермское УФАС России полагает, что целью рассылки письма является не контроль за качеством медицинских осмотров, а понуждение к заключению невыгодного договора с ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». В действиях ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» имеются признаки нарушения статьи 11 Закона о Защите конкуренции. Первое заседание по делу назначено на 24 января.