Власть

Виктор Казеев
9 Января, 2017 12:57

Пермское УФАС возбудило дело против «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и «Поликлиника Уралкалий-Мед»

Возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед».
Источник фото: fedpress.ru
Пермь, 09 Января - DIXINEWS.

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения и навязывания невыгодных условий договора своим контрагентам в отношении ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед».

«ЕвроХим» направил письма в адрес организаций, чьи транспортные средства имеют доступ на площадку калийного комбината.

В этих письмах ответчик заявляет о том, что организации обязаны организовать предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей в конкретном учреждении. В том же письме указаны контакты коммерческого отдела ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». «ЕвроХим» предложил контрагентам заключить с дочерней поликлиникой договор о проведении осмотров под угрозой одностороннего расторжения действующих контрактов и полного запрета на передвижение по территории комбината.

При этом большинство подрядных организаций уже имеют договоры на проведение осмотров с другими поликлиниками и считают нецелесообразным менять поликлинику из-за временных и финансовых затрат. Пермское УФАС России полагает, что целью рассылки письма является не контроль за качеством медицинских осмотров, а понуждение к заключению невыгодного договора с ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед». В действиях ООО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» имеются признаки нарушения статьи 11 Закона о Защите конкуренции. Первое заседание по делу назначено на 24 января.

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