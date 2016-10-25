Общество

Елена Малкова
9 Января, 2017 12:06

В Самаре выпало рекордное количество осадков

Абсолютный суточный максимум количества осадков зафиксирован в Самаре.
Источник фото: epochtimes.ru
Самара, 09 Января - DIXINEWS.

Абсолютный суточный максимум количества осадков зафиксирован в Самаре, сообщается на сайте ФГБУ Приволжское УГМС.

6 января в Самаре выпало рекордное количество снега.

Значение предыдущего максимума количества осадков было зарегистрировано в 1986 году – 11 мм снега. Максимальное количество осадков в 2017 году превысило предыдущее значение на 8,5 и составило 19,5 мм снега.

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