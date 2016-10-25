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Елена Малкова
9 Января, 2017 12:06
В Самаре выпало рекордное количество осадков
Самара, 09 Января - DIXINEWS.
Абсолютный суточный максимум количества осадков зафиксирован в Самаре, сообщается на сайте ФГБУ Приволжское УГМС.
6 января в Самаре выпало рекордное количество снега.
Значение предыдущего максимума количества осадков было зарегистрировано в 1986 году – 11 мм снега. Максимальное количество осадков в 2017 году превысило предыдущее значение на 8,5 и составило 19,5 мм снега.
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