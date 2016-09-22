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Елена Малкова
9 Января, 2017 11:34
Жительница Таганрога организовала подпольное казино
Ростов-на-Дону , 09 Января - DIXINEWS.
В городе Таганроге полицейские пресекли факт незаконного проведения азартных игр, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейские установили, что незаконным предпринимательством занималась 30-летняя местная жительница.
В помещении, расположенном на улице Чехова, она организовала и проводила азартные игры с использованием сети «Интернет». По имеющейся информации от незаконной деятельности она получила доход в размере свыше 100 тыс. рублей.
В отношении подозреваемой принято процессуальное решение за незаконную предпринимательскую деятельность.
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