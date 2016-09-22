Жительница Таганрога организовала подпольное казино

В городе Таганроге полицейские пресекли факт незаконного проведения азартных игр, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские установили, что незаконным предпринимательством занималась 30-летняя местная жительница.

В помещении, расположенном на улице Чехова, она организовала и проводила азартные игры с использованием сети «Интернет». По имеющейся информации от незаконной деятельности она получила доход в размере свыше 100 тыс. рублей.

В отношении подозреваемой принято процессуальное решение за незаконную предпринимательскую деятельность.