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Елена Малкова
9 Января, 2017 11:01
Прокуратура Воронежа проводит проверку по факту массовой гибели птиц в зоопарке
Воронеж, 09 Января - DIXINEWS.
В Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, сообщает прокуратура Воронежской области.
По предварительной информации, причиной случившегося стала быстро распространяющаяся инфекция, предположительно это "птичий грипп".
В связи с этим было решено о проведении поголовной эвтаназии птиц в указанном зоопарке. Прокуратура города проводит проверку.
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