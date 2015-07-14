Прокуратура Воронежа проводит проверку по факту массовой гибели птиц в зоопарке

В Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу, сообщает прокуратура Воронежской области.

По предварительной информации, причиной случившегося стала быстро распространяющаяся инфекция, предположительно это "птичий грипп".

В связи с этим было решено о проведении поголовной эвтаназии птиц в указанном зоопарке. Прокуратура города проводит проверку.