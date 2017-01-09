Спорт

Елена Малкова
9 Января, 2017 10:13

Этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет в Челябинской области

Ски-кросс.
Источник фото: ffr-ski.ru
Челябинск, 09 Января - DIXINEWS.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдет на Южном Урале, сообщат пресс-служба правительства Челябинской области.

Об этом рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер.

Состязания среди ведущих фристайлистов планеты будут проходить с 24 по 25 февраля.

Стоит напомнить, что до недавнего времени проведение в России этапа Кубка мира по ски-кроссу было под вопросом в связи с позицией Международного олимпийского комитета. Так, по причине санкций из Челябинска был перенесен финал Кубка мира по конькобежному спорту. «Из-за отмены других знаковых спортивных соревнований, оргкомитет ставит задачу не просто провести Кубок, а сделать это по самому высокому классу», − отметил Леонид Одер.

Президент Национальной горнолыжной лиги Сергей Назаров отметил, что трасса, на которой пройдут состязания этапа Кубка мира, является одной из самых сложных в Европе. «Я уверен в том, что здесь будут прекрасные соревнования, и интересная борьба», − прокомментировал Сергей Назаров.

Этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс впервые пройдет в России, по предварительным данным в соревнованиях примут участие 150 лучших спортсменов из 29 стран мира.

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