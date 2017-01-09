Экономика

Елена Малкова
9 Января, 2017 07:23

Уфа показывает значительный рост объемов строительства жилья

Уфа.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 09 Января - DIXINEWS.

Уфа добилась значительного роста объемов строительства жилья, сообщает пресс-служба администрации ГО город Уфа.

В последние годы в столице Республики Башкортостан удалось добиться заметного роста объемов строительства жилья.

В 2015 году было введено в эксплуатацию свыше 800 тысяч кв. метров, две трети из них было построено индустриальным способом. В сфере индустриального строительства был побит рекорд советского периода. По итогам 10 месяцев 2016 года также отмечается превышение показателя предыдущего года почти на 7 процентов.

Уфа остается одним из лидеров по реализации в стране программы сноса ветхого и аварийного жилья. Каждый год на эти цели направляется около 1,5 млрд. рублей. Таким образом, ежегодно более 500 уфимских семей могут улучшать свои жилищные условия.

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