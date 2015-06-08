В Новосибирской области ограбили почтальона, который разносил пенсии

Злоумышленник похитил сумку, в которой находилось более 400 тыс. рублей.

6 января в полицию поступило сообщение о нападении на женщину-почтальона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

В селе Льниха Тогучинского района неизвестный мужчина напал на работницу почтового отделения.

Злоумышленник распылил газ в лицо женщине, а затем ударил ее по голове и похитил сумку с деньгами. В сумке было более четырехсот тысяч рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты пенсий. О случившемся потерпевшая сразу же сообщила в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение оружия и причинение вреда здоровью 34-летний житель Тогучинского района.

Полицейские также изъяли похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ РФ (Грабеж). На данный момент подозреваемый взят под стражу. Ведется дальнейшее расследование.