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Елена Малкова
9 Января, 2017 06:55
В Новосибирской области ограбили почтальона, который разносил пенсии
Новосибирск, 09 Января - DIXINEWS.
6 января в полицию поступило сообщение о нападении на женщину-почтальона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.
В селе Льниха Тогучинского района неизвестный мужчина напал на работницу почтового отделения.
Злоумышленник распылил газ в лицо женщине, а затем ударил ее по голове и похитил сумку с деньгами. В сумке было более четырехсот тысяч рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты пенсий. О случившемся потерпевшая сразу же сообщила в полицию.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение оружия и причинение вреда здоровью 34-летний житель Тогучинского района.
Полицейские также изъяли похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ РФ (Грабеж). На данный момент подозреваемый взят под стражу. Ведется дальнейшее расследование.
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