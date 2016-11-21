В Свердловскую область возвращаются сильные морозы

Причиной возвращения морозной погоды стал арктический холод, который подступил к уральскому региону, сообщатся на официальном портале Екатеринбурга.

На территории Свердловской области в первый рабочий день нового года в горах и низинах температура воздуха понизится до -36, -41 градусов в ночное время.

Днем на десять градусов будет теплее. В Екатеринбурге 9 января будет -27, -29 ночью. Днем - 20-градусный мороз. В последующие дни юго-восточный ветер принесет небольшое потепление: -18, -20.