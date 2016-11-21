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Елена Малкова
9 Января, 2017 06:31
В Свердловскую область возвращаются сильные морозы
Екатеринбург, 09 Января - DIXINEWS.
Причиной возвращения морозной погоды стал арктический холод, который подступил к уральскому региону, сообщатся на официальном портале Екатеринбурга.
На территории Свердловской области в первый рабочий день нового года в горах и низинах температура воздуха понизится до -36, -41 градусов в ночное время.
Днем на десять градусов будет теплее. В Екатеринбурге 9 января будет -27, -29 ночью. Днем - 20-градусный мороз. В последующие дни юго-восточный ветер принесет небольшое потепление: -18, -20.
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