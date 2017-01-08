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Елена Малкова
8 Января, 2017 18:53
В новом году с улиц Нижнего Новгорода вывезено более 31 тыс кубометров снега
Нижний Новгород, 08 Января - DIXINEWS.
В новом году с улиц приволжской столицы вывезено свыше 31 тыс. кубометров снега, сообщает официальный портал Нижнего Новгорода.
Уборка города от снега осуществляется в соответствии с правилами по благоустройству.
Прежде всего, от снега работники дорожных предприятий очищают остановки, наземные пешеходные переходы, мосты и путепроводы, места массового посещения людей (магазины, рынки, вокзалы, автостанции, объекты культуры), а также улицы и проезды, обеспечивающие безопасность дорожного движения.
Администрация города напоминает горожанам о работе «горячих телефонных линий» организаций по обслуживанию населения.
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