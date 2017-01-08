Елена Малкова 8 Января, 2017 18:21 Волейболистки «Динамо-Казань» одержали первую победу в новом году В домашнем матче 11-го тура Суперлиги «Динамо-Казань» переиграло в трёх сетах 3:0 «Ленинградку». Источник фото: kzn.ru Казань, 08 Января - DIXINEWS.



Волейболистки казанского «Динамо» одержали свою первую победу в новом, 2017-м году, сообщается на официальном портале Казани. 7 января в домашнем матче 11-го тура Суперлиги казанские волейболистки обыграли «Ленинградку». Итог матча определился в трех сетах. Игра «Динамо-Казань» – «Ленинградка» завершилась со счетом – 3:0 (25:23, 25:15, 25:23).

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