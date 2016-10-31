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Елена Малкова
8 Января, 2017 17:47
В Волгоградской области колядующий ограбил пенсионерку
Волгоград, 08 Января - DIXINEWS.
Полицейские Отдела МВД России по Котовскому району задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
В полицию обратилась 82-летняя жительница станицы Лапшинская.
По словам потерпевшей, в канун Рождества к ней в дверь постучался неизвестный мужчина, якобы ходивший по домам, чтобы колядовать. К тому же он был в карнавальной маске. Во время колядования неизвестный резко вырвал из рук женщины кошелек и ретировался.
Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. В содеянном он сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
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