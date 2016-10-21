Житель Нефтекамска при продаже шубы своей жены стал жертвой аферистов

При продаже шубы житель города Нефтекамска стал жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Добычей интернет-мошенников стали 47 тыс. рублей.

59-летний житель Нефтекамска выставил на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже шубы своей жены. На объявление уже к вечеру отозвался неизвестный. Он сказал, что желает приобрести старую норковую шубу и готов перечислить всю сумму сразу. Приехать за «покупкой» неизвестный пообещал чуть позже. Продавец обрадовался будущей сделке и сказал данные своей банковской карты. Но неизвестный попросил несостоявшегося продавца сделать еще некоторые действия. Как выяснилось позже, по просьбе мошенника доверчивый гражданин переподключил мобильный банк к номеру чужого телефона. В ту же минуту со счета мужчины было списано 47 тыс. рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Стражи порядка устанавливают личность афериста. По предварительным данным, деньги ушли в другой регион России. Следственным отделом Отдела МВД России по городу Нефтекамску решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».