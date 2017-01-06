В рождественскую ночь в Москве продлят работу общественного транспорта

В ночь с 6 на 7 января продлят работу общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать для пассажиров до 02:00. А наземный общественный транспорт 162 самых востребованных маршрутов и пригородные поезда будут курсировать до 03:00.

«Подвижной состав наземного транспорта внутри Садового кольца будет ходить с интервалами до 15 минут, по остальным маршрутам — не более получаса», — говорится в сообщении.