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Елена Малкова
6 Января, 2017 18:30
В рождественскую ночь в Москве продлят работу общественного транспорта
Москва, 06 Января - DIXINEWS.
В ночь с 6 на 7 января продлят работу общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать для пассажиров до 02:00. А наземный общественный транспорт 162 самых востребованных маршрутов и пригородные поезда будут курсировать до 03:00.
«Подвижной состав наземного транспорта внутри Садового кольца будет ходить с интервалами до 15 минут, по остальным маршрутам — не более получаса», — говорится в сообщении.
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