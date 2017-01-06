Общество

Елена Малкова
6 Января, 2017 17:34

В Прикамье в местах массовых гуляний сотрудники МЧС угощают отдыхающих кашей и горячим чаем

Сотрудники МЧС угощают горожан кашей и горячим чаем.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 06 Января - DIXINEWS.

В местах массовых гуляний и спортивных мероприятий сотрудники МЧС угощают отдыхающих кашей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Горячее питание для участников праздничных гуляний организовано в ледовом городке в центре Перми, на территории лыжной базы "Динамо", а также на некоторых других площадках в крае.

Так, 5 января кашей с мясной тушенкой и согревающим чаем угощали на лыжной базе, где отдыхают, по традиции, целыми семьями. В этот день в послеобеденное время значительно похолодало. На эспланаде возле полевой кухни собралась очередь желающих отведать горячую кашу.

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