В Прикамье в местах массовых гуляний сотрудники МЧС угощают отдыхающих кашей и горячим чаем

В местах массовых гуляний и спортивных мероприятий сотрудники МЧС угощают отдыхающих кашей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Горячее питание для участников праздничных гуляний организовано в ледовом городке в центре Перми, на территории лыжной базы "Динамо", а также на некоторых других площадках в крае.

Так, 5 января кашей с мясной тушенкой и согревающим чаем угощали на лыжной базе, где отдыхают, по традиции, целыми семьями. В этот день в послеобеденное время значительно похолодало. На эспланаде возле полевой кухни собралась очередь желающих отведать горячую кашу.