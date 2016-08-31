Криминал

Елена Малкова
6 Января, 2017 16:42

В Омской области задержан подозреваемый в незаконном отстреле косуль

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».
Источник фото: saroblnews.ru
Омск, 06 Января - DIXINEWS.

В дежурную часть ОМВД России по Называевскому району поступило заявление от инспектора отдела охотничьего хозяйства, сообщается на сайте управления МВД России по Омской области.

В заявлении инспектор сообщил о незаконном отстреле двух косуль в лесу вблизи с. Тупицино.

В ходе проверки было установлено, что 25-летний житель районного центра, не имея разрешения на охоту, из салона автомобиля произвел отстрел двух косуль. Заметив, что к его автомобилю направляется егерь, удалился с места происшествия, оставив добычу на снегу.

Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции при въезде в г. Называевск. У подозреваемого изъяли охотничье ружье. По информации Управления по охране животного мира Омской области, сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». По данной статье предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Также злоумышленник обязан возместить ущерб.

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