Общество

Елена Малкова
5 Января, 2017 19:26

В Екатеринбурге мошенник под видом сотрудника вокзала похитил паспорта и билеты

Неизвестный представился сотрудником вокзала и потребовал паспорта и билеты на поезд якобы для проверки.
Источник фото: nashebeskudnikovo.ru
Екатеринбург, 05 Января - DIXINEWS.

Накануне в вечернее время к сотрудникам транспортной полиции, на центральном входе железнодорожного вокзала станции Екатеринбург, обратился 42-летний житель Перми, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Мужчина рассказал, что несколько минут назад на остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» к нему подошел неизвестный мужчина.

Неизвестный представился сотрудником вокзала и потребовал у него и его супруги паспорта и билеты на поезд. Свое требование неизвестный объяснил тем, что необходимо провести проверку. После того, как лже-сотрудник вокзала получил документы, он ретировался в неизвестном направлении.

Буквально в течение часа по полученным от потерпевших приметам злоумышленник был задержан. Неизвестного задержали в одном из кассовых залов на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Злоумышленником оказался 38-летний уроженец Косинского района Пермского края, ранее неоднократно судимый за мошенничество, кражи и грабеж. Задержанный полностью признал свою вину в содеянном. Он рассказал, что, воспользовавшись похищенными паспортами, сдал в кассы билеты на поезд, а вырученные деньги планировал потратить на личные нужды. В настоящее время все собранные материалы переданы в Отдел полиции № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу для принятия процессуального решения.

Транспортные полицейские напоминают, что проверка документов, удостоверяющих личность, осуществляется только уполномоченными на то лицами и только в строгом соответствии с действующим законодательством.

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