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Елена Малкова
5 Января, 2017 18:35
Ледовые катки открыты в каждом районе Волгограда
Волгоград, 05 Января - DIXINEWS.
Городские катки приобретают все большую популярность у жителей Волгограда, сообщают в пресс-службе мэрии.
Ледовые катки открыты во всех районах города.
Крупные катки имеют пункты проката коньков, современные раздевалки и скамейки для отдыха. Ледовые площадки города открыты для посетителей ежедневно с 10-00 до 22-00. Катки будут работать на протяжении всего зимнего сезона.
В этом году в организации ледовых катков принимали участие и муниципалитет, и коммерческие структуры, управляющие компании и активисты ТОСов.
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