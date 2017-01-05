Общество

Елена Малкова
5 Января, 2017 18:35

Ледовые катки открыты в каждом районе Волгограда

Ледовые катки открыты для горожан во всех районах Волгограда.
Источник фото: volgadmin.ru
Волгоград, 05 Января - DIXINEWS.

Городские катки приобретают все большую популярность у жителей Волгограда, сообщают в пресс-службе мэрии.

Ледовые катки открыты во всех районах города.

Крупные катки имеют пункты проката коньков, современные раздевалки и скамейки для отдыха. Ледовые площадки города открыты для посетителей ежедневно с 10-00 до 22-00. Катки будут работать на протяжении всего зимнего сезона.

В этом году в организации ледовых катков принимали участие и муниципалитет, и коммерческие структуры, управляющие компании и активисты ТОСов.

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