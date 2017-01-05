В Воронеже открылся кинотеатр под открытым небом

В центре Воронежа открылся кинотеатр под открытым небом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В центре на площади Ленина у главной городской новогодней елки, рядом со сценой установили светодиодный экран.

На экране в дни зимних каникул для жителей и гостей Воронежа будут транслироваться мультфильмы. Для зрителей кинотеатра под открытым небом также будут представлены кинокартины о местных достопримечательностях.

Первый показ на светодиодном экране состоялся 2 января. В этот день зрители посмотрели мультфильм воронежской студии Wizart Animation «Снежная королева» и фильмы о достопримечательностях города.