Общество

Елена Малкова
4 Января, 2017 21:19

Городские службы Уфы работают в круглосуточном режиме

Уборка снега ведется круглосуточно.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 04 Января - DIXINEWS.

В Уфе городские жилищно-коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. Уборка снега ведется круглосуточно.

С вечера 3 января до утра 4 января на улицах и во дворах работало свыше 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки с городских улиц было вывезено более 21 тыс. кубометров снега. Всего с начала зимнего периода вывезено более 900 тыс. кубометров снега.

В связи со снижением в праздничные дни интенсивности дорожного движения усилия коммунальных служб направлены на расчистку проезжих частей. Не остаются без внимания обочины, тротуары и дворы. Однако, препятствуют уборке снега брошенные вдоль трасс автомобили. Городские службы в очередной раз призывают автомобилистов парковать свой транспорт только в разрешенных местах.

Продолжается работа с собственниками и арендаторами различных коммерческих объектов, торговых центров, учреждений бытового обслуживания. Проводятся рейды с целью проконтролировать расчистку от снега подходов и подъездов к коммерческим организациям, а также уборку наледи и снега с крыш. В ходе рейдов при необходимости выдаются предписания решить вопрос с уборкой снега.

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