В Санкт-Петербурге ожидается морозная погода

С 5-7 января ожидается понижение температуры воздуха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5-7 января ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до -15,-16 градусов», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефонам экстренных служб. Как советуют специалисты ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу, лучше не выходить на улицу в сильный мороз, одеваться потеплее, выбирая «многослойную» одежду, носить удобную сухую обувь, при сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан.