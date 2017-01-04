Общество

Елена Малкова
4 Января, 2017 19:51

В Санкт-Петербурге ожидается морозная погода

Санкт-Петербург.
Источник фото: 78.mchs.gov.ru
Санкт-Петербург, 04 Января - DIXINEWS.

С 5-7 января ожидается понижение температуры воздуха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 5-7 января ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до -15,-16 градусов», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефонам экстренных служб. Как советуют специалисты ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу, лучше не выходить на улицу в сильный мороз, одеваться потеплее, выбирая «многослойную» одежду, носить удобную сухую обувь, при сильном морозе, особенно при ветре, головной убор должен быть хорошо подогнан.

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