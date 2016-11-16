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Елена Малкова
4 Января, 2017 19:17
В Самарской области хозяин дома обокрал квартирантов
Самара, 04 Января - DIXINEWS.
В дежурную часть полиции за помощью обратилась жительница села Усолье Шигонского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Девушка 1990 года рождения рассказала, что из дома, который она снимала вместе с сожителем, похищено 11 500 рублей.
По указанному адресу сотрудники полиции изъяли необходимые улики и опросили соседей.
В ходе проведения оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к совершению преступления хозяина дома, который снимала потерпевшая.
Некоторое время назад мужчина освободился из мест лишения свободы и временно проживал в одном доме со своими квартирантами. Подозреваемого задержали, мужчина признался в совершении преступления.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
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