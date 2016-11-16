Криминал

Елена Малкова
4 Января, 2017 19:17

В Самарской области хозяин дома обокрал квартирантов

Ранее судимый житель Шигонского района подозревается в краже денег.
Источник фото: kingisepp.ru
Самара, 04 Января - DIXINEWS.

В дежурную часть полиции за помощью обратилась жительница села Усолье Шигонского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Девушка 1990 года рождения рассказала, что из дома, который она снимала вместе с сожителем, похищено 11 500 рублей.

По указанному адресу сотрудники полиции изъяли необходимые улики и опросили соседей.

В ходе проведения оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к совершению преступления хозяина дома, который снимала потерпевшая.

Некоторое время назад мужчина освободился из мест лишения свободы и временно проживал в одном доме со своими квартирантами. Подозреваемого задержали, мужчина признался в совершении преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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