В Самарской области хозяин дома обокрал квартирантов

В дежурную часть полиции за помощью обратилась жительница села Усолье Шигонского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Девушка 1990 года рождения рассказала, что из дома, который она снимала вместе с сожителем, похищено 11 500 рублей.

По указанному адресу сотрудники полиции изъяли необходимые улики и опросили соседей.

В ходе проведения оперативно–разыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к совершению преступления хозяина дома, который снимала потерпевшая.

Некоторое время назад мужчина освободился из мест лишения свободы и временно проживал в одном доме со своими квартирантами. Подозреваемого задержали, мужчина признался в совершении преступления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.