Криминал

Елена Малкова
3 Января, 2017 20:13

В Ростовской области пожилая женщина хранила наркотики на кухне

В отношении гражданки возбуждены уголовные дела.
Источник фото: kirmayak.ru
Ростов-на-Дону , 03 Января - DIXINEWS.

В городе Новочеркасске сотрудники полиции пресекли попытку незаконного сбыта наркотических веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 61-летняя подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств.

При обыске по месту жительства подозреваемой было изъято порядка 31 грамма вещества синтетического происхождения. Наркотик находился в кухонном шкафу. По результатам экспертизы стало известно, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «соль». Также было изъято почти сто полимерных пакетиков, которые женщина планировала использовать для расфасовки наркотиков.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч.4 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Подозреваемая заключена под стражу.

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