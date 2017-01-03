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Елена Малкова
3 Января, 2017 19:05
В Перми за несколько дней выпала месячная норма снега
Пермь, 03 Января - DIXINEWS.
Пермь борется с аномальными снегопадами, сообщается на официальном сайте администрации города.
«В период с 31 декабря по 2 января ежесуточно выпадало 7-8 мм осадков», - говорится в сообщении.
Обычно, в среднем в этот период выпадает 1,1 – 1,2 мм. Осадки за три дня превысили в 6-7 раз среднестатистическую норму. Таким образом, за этот период выпала месячная норма снега.
3 и 4 января ожидается примерно такое же количество снега. По данным администраций районов, днем работают 220 – 230 единиц, а в ночное время - 290-300 единиц снегоуборочной техники.
Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, общественный транспорт курсирует по своим маршрутам в штатном режиме.
Основная проблема с уборкой снега – во дворах. Районные администрации проводят рейды, фиксируют нарушения, за которые ответственные управляющие компании будут оштрафованы. Жителей просят требовать от своих управляющих компаний обеспечения нормативной расчистки дворов. Ответственные специалисты МКУ "Благоустройство" районных администраций и подрядные организации работают в круглосуточном режиме.
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