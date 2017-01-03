Омский государственный музыкальный театр готовит премьеры к юбилею

В Омском государственном музыкальном театре идет подготовка к премьере комической оперы Гаэтано Доницетти «Рита, или Пиратский треугольник», сообщается на официальном портале регионального правительства.

Премьера спектакля состоится в апреле. Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист России Владимир Миллер, музыкальное сопровождение – лауреат премии Губернатора Омской области, главный дирижер театра Юрий Соснин.

Опера Доницетти дополнит список премьерных спектаклей 70-го юбилейного сезона. В марте зрителю представят премьеру оперетты Юрия Милютина «Девичий переполох» (режиссер-постановщик – Народный артист России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Кирилл Стрежнев).

Накануне юбилея музыкального театра, в мае, лауреат Международного театрального фестиваля «Золотой Витязь», известный хореограф Надежда Калинина представит публике балет «Эсмеральда» по мотивам произведения Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери».

Кроме того, к юбилею театра будет организована большая экспозиция с фотографиями, архивными документами, костюмами, макетами декораций, рассказывающими об истории Омского государственного музыкального театра.