В Нижнем Новгороде изъято более 120 елей

За незаконную продажу елей правонарушители привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

В ходе профилактической операции «Ель» полицейскими Нижнего Новгорода за предновогоднюю неделю пресечено 18 административных правонарушений в сфере незаконной реализации деревьев хвойных пород. Из оборота было изъято 123 хвойных дерева без соответствующих разрешительных документов.

Полицейские провели мероприятия по предотвращению и пресечению незаконных порубок хвойных деревьев, их провоза и продажи без соответствующих документов. Проверка проводилась во всех районах Нижнего Новгорода.

Правонарушители привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения» и ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправство».