Общество

Елена Малкова
2 Января, 2017 20:06

В Красноярске откроется V фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири»

Участники конкурса не ограничиваются в выборе темы и художественного образа своих работ.
Источник фото: krskstate.ru
Красноярск, 02 Января - DIXINEWS.

В Красноярске 3 января откроется V фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур "Волшебный лёд Сибири" в номинации "Профессиональные команды".

В конкурсе примут участие профессиональные скульпторы из России, Польши, Канады, Белоруссии. Они будут состязаться в номинациях «Снег» и «Лед».

Открытый фестиваль-конкурс "Волшебный лёд Сибири" проходит в Красноярске с 2013 года. "Волшебный лёд Сибири" - единственный из подобных конкурсов, в котором мастера соревнуются в номинациях по работе со снегом и льдом. Мастера не ограничены в выборе темы и художественного образа своих скульптур.

В состав жюри традиционно входят профессиональные художники и скульпторы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль-конкурс "Волшебный лед Сибири" по традиции проходит при поддержке благотворительного фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Новогодняя ночь в Татарстане прошла без грубых нарушений общественного порядка
В Екатеринбурге ожидаются похолодание и снегопады
Около трёх миллионов человек приняли участие в новогодних гуляньях в Москве

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске откроется V фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири»
Казань, 02 Января, 19:08.
Новогодняя ночь в Татарстане прошла без грубых нарушений общественного порядка
Екатеринбург, 02 Января, 18:31.
В Екатеринбурге ожидаются похолодание и снегопады
Россия, Москва, 02 Января, 17:59.
Россия вошла в список самых привлекательных для инвестиций стран
Москва, 01 Января, 20:43.
Около трёх миллионов человек приняли участие в новогодних гуляньях в Москве
Россия, Москва, 01 Января, 20:03.
С 1 января начинает повышаться пенсионный возраст для российских чиновников
Россия, Москва, 01 Января, 19:25.
В России для коллекторов начали действовать новые правила
Россия, Москва, 01 Января, 18:51.
С 1 января в России выросли ставки акцизов на алкоголь
Пермь, 30 Декабря, 15:06.
Сегодня в Перми состоится открытие новогоднего комплекса «Эко-Сад»
Волгоград, 30 Декабря, 12:14.
В Волгограде Комсомольский мост открыли для пешеходов
Екатеринбург, 30 Декабря, 08:35.
В 2017 году в Свердловской области появятся 102 новых комплекса видеофиксации нарушений ПДД
Самара, 30 Декабря, 07:50.
Состоялось официальное открытие Дома Самарского Деда Мороза
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия