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Елена Малкова
2 Января, 2017 20:06
В Красноярске откроется V фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири»
Красноярск, 02 Января - DIXINEWS.
В Красноярске 3 января откроется V фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур "Волшебный лёд Сибири" в номинации "Профессиональные команды".
В конкурсе примут участие профессиональные скульпторы из России, Польши, Канады, Белоруссии. Они будут состязаться в номинациях «Снег» и «Лед».
Открытый фестиваль-конкурс "Волшебный лёд Сибири" проходит в Красноярске с 2013 года. "Волшебный лёд Сибири" - единственный из подобных конкурсов, в котором мастера соревнуются в номинациях по работе со снегом и льдом. Мастера не ограничены в выборе темы и художественного образа своих скульптур.
В состав жюри традиционно входят профессиональные художники и скульпторы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фестиваль-конкурс "Волшебный лед Сибири" по традиции проходит при поддержке благотворительного фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.
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