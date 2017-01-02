В Красноярске откроется V фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири»

Участники конкурса не ограничиваются в выборе темы и художественного образа своих работ.

В Красноярске 3 января откроется V фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур "Волшебный лёд Сибири" в номинации "Профессиональные команды".

В конкурсе примут участие профессиональные скульпторы из России, Польши, Канады, Белоруссии. Они будут состязаться в номинациях «Снег» и «Лед».

Открытый фестиваль-конкурс "Волшебный лёд Сибири" проходит в Красноярске с 2013 года. "Волшебный лёд Сибири" - единственный из подобных конкурсов, в котором мастера соревнуются в номинациях по работе со снегом и льдом. Мастера не ограничены в выборе темы и художественного образа своих скульптур.

В состав жюри традиционно входят профессиональные художники и скульпторы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль-конкурс "Волшебный лед Сибири" по традиции проходит при поддержке благотворительного фонда почетного гражданина Красноярска Хазрета Совмена.